Müharibədə 125 mindən çox itki verən Ukraynadakı gecə klubunda çəkilən görüntülər etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt Kiyevdəki əyləncə klubunda lentə alınan görüntülərdə gənclərin ölkədəki müharibəyə əhəmiyyət verməyərək əylənməsi tənqid edilib. Cəbhələrdən gələn qorxulu qarşıdurma səhnələrinə baxmayaraq, ukraynalıların əylənməsinin müharibədə həlak olanlara haqsızlıq olduğu bildirilib.

