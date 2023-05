​“Dent360 İnternational olaraq Türkiyədə sağlamlıq sektorunun inkişafına töhfə veririk” - Dr.Hüseyn Aşçı

Çalışqanlıq, hər bir xəstəyə özəl münasibət və gözəlliyə olan vurğunluq stomatologiya sahəsində əsl peşəkar edir. Dr. Hüseyn Aşçının yaratdığı təbəssümlər təbiidir, yüksək estetikaya malikdir və cazibədardır.



Dr. Hüseyn Aşçı İzmirdə dünyaya göz açıb. İstanbul Universitetindən məzun olan Hüseyin Aşcı stomotoloq kimi 20 ildən çoxdur bu sahədə çalışır. O, estetik stomatologiyada implant protezlər sahəsində ixtisaslaşmış təcrübəli dentistdir.

Hüseyn Aşçı Türkiyənin qabaqcıl stomatoloji klinikalarından biri olan “Dent360 İnternational”ın təsisçilərindən biri və klinikanın həkimidir. Klinikada çalışan peşəkar heyətlə pasiyentlətə Hollywood təbəssümü, gülüş estetiği, sirkon və emax estetik tətbiqləri, implant müalicəsini həyata keçirirlər.

