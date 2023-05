​Peşəkar dentist Emrah Aydoğdu sağalamlıq turizmi sahəsində gördüyü işlərlə ön plana çıxdı

Sıradan stomotologiyadan fərqli olaraq estetik stomatologiya, diş qüsurları bərpasının xüsusi üsullarla təmin edilməsi və estetik baxımdan daha üstün bir hala gətirilməsi prosedurlarını əhatə edir. Estetik bir gülüş gözəlliyi tamamlayan nüansdır.

Tükiyədə bu sahədə öz işinin peşəkarlarından biri də Emrah Aydoğdudur.

Emrah Aydoğdu 1987-ci ildə Türkiyənin Ordu bölgəsində anadan olub. O, 2010-cu ildə İstanbul Universiteti Stomotologiya Fakültəsini bitirib. Estetik stomatologiya sahəsində özünü inkişaf etdirən dentis təkmilləşdikdən sonra böyük bir layihəyə imza atır. Belə ki, Emrah Aydoğdu Türkiyənin tanınmış “Dent 360” klinikasının təsisçilərindən biridir. Hazırda klinika 97 nəfərlik peşəkar komanda ilə yerli və xarici pasiyentlərə sağlam diş və xoşbəxt təbəssüm bəxş edir. Estetik stomatologiyada implant protezləri sahəsində ixtisaslaşan gənc həkim smile dizayn, laminat, sirkonium və keramik örtüklərlə mühdiş işlər həyata keçirir.

