Türkiyə Super Liqasının 33-cü turunda “Girəsunspor” - “Fənərbaxça” oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça” da “Girəsunspor”la səfər matçından xal itkisi ilə ayrılıb.

Girəsunspor – Fənərbaxça 1:1

Qol: Bayiç, 68 – Batşuayi, 20-pen.

