Bakıda məktəbli qız vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 201 nömrəli tam orta məktəb paylaşım edib. Qeyd edilib ki, məktəbin şagirdi Nuray Kazımzadə dünyasını dəyişib.

Onun uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi bildirilir.

