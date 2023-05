Azərbaycanlı şairin İranda nəşri qadağa olunan kitabı işıq üzü gördü

"IWA BOGDANİ" Yazarlar Assosiasiyasının vitse-prezidenti, Beynəlxalq Mihai Eminescu Akademiyasının fəxri üzvü, gənc şair Ümid Nəccarinin Tehranda yeni kitabı işıq üzü görüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Divarların o tayı" adlı şeirlər kitabının nəşri illərlə İranda qadağa olunub.

Şairin bu kitabı İranın “İrşad” idarəsi tərəfindən nəşr icazəsini gözləyib.

"Şani" Nəşriyyatında 1000 tirajla nəşr olunan sözügedən kitabın redaktoru Təbrizli şair Murtaza Səlmani, korrektoru Cavid Nik Xesal, qrafisti Rza Qəffaridir.

