Günel həm "Banu"dan, həm də ölkədən getdi

"Space TV"də yayımlanan "Banu" verilişinin heyətində dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Günel Həsənzadə layihədən ayrılıb. Verilişə aparıcılıq etmək isə şairə Nazilə Səfərliyə həvalə olunub. Səfərli bununla bağlı payılaşım edərək Günelin xarici ölkəyə köçdüyünü vurğulayıb:

"Space TV"nin 17 illik mirası olan "Banu" Güneldən Naziləyə əmanət olundu. Əminəm ki, çoxunuz Günel xanımın gedişinə təəssüflənəcəksiniz. Səmimi olacağam, mən də üzüldüm. Mənə də asan olmayacaq, "Banu" izləyicilərinin könlünü almaq. Günel xanım ailə vəziyyəti ilə əlaqədar xarici ölkəyə köçdü".

