Xəbər verdiyimiz kimi, "Space TV"də yayımlanan "Banu" verilişinin heyətində dəyişiklik edilib. Proqramın aparıcısı Günel Həsənzadə layihədən ayrılıb. Verilişə aparıcılıq etmək isə şairə Nazilə Səfərliyə həvalə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin yeni aparıcısı Nazilə Səfərli xeyir-dua almaq üçün Günel Həsənzadəyə zəng vurub. Efirə qoşulan Günel ona uğurlar arzulayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

