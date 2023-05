Tanınmış türk müğənnisi Kibariye səhnədə yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi səhnədə olarkən fanatlarına müraciət edərək onları səhnəyə yaxınlaşmağa dəvət edib. Bu zaman naməlum şəxs Kibariyeyə yaxınlaşmağa çalışıb, lakin mühafizəçi sənətçini qorumaq istəyib.

O, bilmədən ifaçıya toxunub və müğənni tarazlığını qoruya bilməyərək səhnədən düşüb. Nəticədə müğənni xəstəxanalıq olub.

Yaralı vəziyyətdə xəstəxanada müalicə alan Kibariye qısa müddətdə evə buraxılacaq.

