"​Kapital Bank" "Visa"nın 4 mükafatına layiq görülüb

Visa Beynəlxalq ödəniş sistemi bu il də ən fəal ölkə banklarına müxtəlif kateqoriyalar üzrə mükafatlar təqdim edib. Kapital Bank bu dəfə “İmtiyazlar Dünyasına böyük dəstək” (“Strong support of the World of Privileges”), “Ən yüksək həcmdə sabit artım” (“The highest volume of Incremental growth”), “Ən yaxşı əməkhaqqı layihəsi” (“Best salary Project”) və “İlk Mobil POS” (“First Tap2Phone”) nominasiyaları üzrə xüsusi mükafatlara layiq görülüb.



Qeyd edək ki, Visa kartlarını Kapital Bank filiallarında və ya Bankın korporativ saytından onlayn sifariş etmək mümkündür. Kapital Bank Azərbaycan manatı, ABŞ dolları və avro valyutası əsasında ödəniş kartlarını 1, 2 və ya 3 il müddətinə təklif edir.

