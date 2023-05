Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin qəsdən törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan Ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Novruzəlizadə Orxan Elxan oğlu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1988-ci il təvəllüdlü O.Novruzəlizadə Ağstafa rayonunun Vurğun qəsəbəsinin sakini olub.

Şəhidimiz subay olub.

Allah rəhmət eləsin!



