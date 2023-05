Rusiya Avropadan Ermənistana göndərilən yükləri ələ keçirdi

Avropa İttifaqı ölkələrindən Ermənistan, Qazaxıstan və Qırğızıstana göndərilən ləvazimatlar Rusiya üzərindən keçərkən müəmmalı şəkildə “yoxa çıxıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Financial Times” məlumat yayıb. Bildirilir ki, yoxa çıxan malların ümumi dəyəri 1 milyard dollardan çoxdur. Yükü göndərən şirkətlər ləvazimatların Rusiyada ələ keçirilməsindən şübhələnir. Çünki, onlar əsasən ikili təyinatlı mallar olub. Yəni onlar hərbi sənaye müəssisələrinin istifadə edə biləcəyi mallardır. Yüklər təyyarə hissələrindən, turbinlərdən, optik avadanlıqlardan ibarət olub.

Məlumata görə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Avropa İttifaqı ölkələrindən başqa ölkələrə 2 milyard dollarlıq mal göndərilib və onların demək olar ki, yarısı təyinat yerinə çata bilməyib.

