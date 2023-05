Bu bürclər çox həssas və tez-tez inciyəndir - SİYAHI

Bəzi Bürclərin nümayəndələri olduqca həssasdırlar. Onlar hər şeydən təsirlənərək tez-tez narahatlıq keçirirlər.

Metbuat.az tez-tez inciyən üç bürcü təqdim edir:

Əkizlər bürcü emosiyaların balanssızlığının əziyyətini çəkirlər. Bəzən hadisələrin mərkəzində olduqları an insanların bununla maraqlanmadığını görüb inciyirlər. Əkizlər əgər insanlar bununla maraqlanmırlarsa, bu, səni sevmədikləri demək deyil. Özünüzü sevdirmək üçün hər şeyi zamanın axımına buraxmalısınız. Xüsusi hansısa hərəkətlərə, addımlara ehtiyac yoxdur. Dünya təkcə sizin ətrafınızda dönmür. Sakitliyiniz, hadisələrə yanaşmanız, ağıllı qərarlarınız, pozitiv ruhunuz daxilinizdə baş verən dalğalanmalara əsla mane olmamamlıdır.

Şirlər özünü çox xüsusi hiss etdiyi üçün bəzən dəli olacaq həddə çatır. Bəli, mükəmmələ yaxın ola bilərsiniz, amma hamı bunu sizin kimi hamı yaxşı görmür. Sən nə kiçik dağların sahibi, nə də cəngəllik kralısan. Sən insansan. Digər kaprizləriniz həddindən artıqdır və bəzən çox iyrənc görünür. Özünüzü dəyərsizləşdirməyin.

Emosional Balıqlar o qədər həssasdır ki, kiçik bir şeyi bəhanə gətirərək ağlamağı sevirlər. Siz sadəcə bu hərəkətləriniz ilə özünüzə zərər verirsiniz. Ani emosiaların yüklənməsi zamanı dərin nəfəs alın, gözlərinizi yumun və beyninizi başqa şeylərlə məşğul edin. Bu hərəkətlər təmiz beyinlə düşünməyinizə kömək edəcəkdir.

Aidə Fərzəliyeva

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.