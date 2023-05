Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin toplantısı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat müşavirəsi videokonfrans formatında keçirilib. Tass agentliyinin məlumatına görə, toplantı zamanı Rusiyanın beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyəti müzakirə edilib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov gündəlikdəki məsələlərlə bağlı məruzə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.