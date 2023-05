Hindistan Britaniya kraliçasının tacında olan briliantını geri istəyir

Hindistan hökuməti müstəmləkə dövründə Böyük Britaniyaya aparılmış dünyanın ən məşhur "Kuhi-nur" almazını geri qaytarmağa çalışacaq.

Metbuat.az xarici mənbələrə istinadla xəbər verir ki, bu məqsədlə Hindistanın nazirlik və diplomatik heyəti minlərlə qiymətli artefaktı geri qaytarmaq üçün diplomatik sövdələşmələrə başlayıblar. 105 karat ağırlığında olan və Böyük Britaniya tacının bir hissəsi olan qiymətli almaz daş dünyanın ən böyük almazıdır. 1850-ci ildə almaz İngiltərənin Ost-Hind şirkəti tərəfindən Duleep Sinqdə ələ keçirilmiş və Kraliça Viktoriya 1877-ci ildə Hindistan kraliça olunanda İngiltərə Kral Zinət Əşyalarının bir hissəsinə çevrilmişdir. Hindistan ilə müharibə etdikdən sonra Nadir şah Əfşarın əlinə keçən almaz XVIII əsrdə Kuh-i-Nur adlandırılmadan öncə Syamantaka-Mani, Madnayak ya da "Qiymətli daşların Kralı" olaraq tanınırdı.

Qeyd edək ki, "Kuhi-nur" almazları tipdə olan digər bir qiymətli daş da Nadir şah tərəfindən İrana aparılıb. Amma Rusiya səfiri Aleksandr Qriboyedovun Tehranda qətlə yetirilməsindən sonra onun əvəzində bu qiymətli daş Rusiya imperiyasına verilib.



