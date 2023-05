Qazaxda narkotik satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - FOTOLAR

Qazaxda narkotik satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Qazax Rayon Polis Şöbəsinin (RPŞ) əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Müşfiq Qasımov saxlanılıb. Şübhəli şəxsin yaşadığı evə baxış keçirilən zaman oradan 440 qram heroin, 570 qram marixuana, tramadol həbi, bir ədəd elektron tərəzi aşkarlanaraq götürülüb. M. Qasımov ifadəsində narkotik vasitələri Bakı şəhərində İran vətəndaşından aldığını və rayona satmaq məqsədi ilə gətirdiyini etiraf edib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir

