Tovuzda yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayonda 5 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yanğın olub. Dərhal hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.

Sakinlər taxliyə edilib. Yanğın söndürülüb.

