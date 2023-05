“Vergi sistemində süni intellekt texnologiyalarının tətbiq edilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin şöbə rəisi İmran Qarayev bildirib.

O qeyd edib ki, elektron xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, elektron auditin tətbiq edilməsi, antikorrupsiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın artırılması, daxili və ictimai nəzarətin gücləndirilməsi Dövlət Vergi Xidmətinin perspektivlərinə daxildir.

