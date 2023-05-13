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"Sabah" və "Beşiktaş" klublarının start heyətləri açıqlanıb

"Sabah" və "Beşiktaş" klublarının start heyətləri açıqlanıb
17:51 13 May 2023
49 İdman
Metbuat.az
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Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda xeyriyyə oyunu çərçivəsində üz-üzə gələcək Bakının "Sabah" və Türkiyənin "Beşiktaş" klublarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sabah”ın start heyətində Yusif İmanov, Abdulaye Ba, Elvin Camalov, Kristian da Silva, Amin Seydiyev, Aleksey İsayev, Boyan Letiç, Coy-Lens Mikels, Emmanuel Apeh, Con İrasabal və Aleksey Kaşuk yer alıblar.

"Beşiktaş"ın heyətində meydana Mert Günok, Valentin Rosier, Onur Bulut, Kerem Atakan Keskin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Velinton, Semih Kılıçsoy, Cekson Muleka, Aleksandru Maksim və Umut Meraş çıxacaqlar.

Qeyd edək ki, “Sabah” – “Beşiktaş” matçı saat 18:00-da başlayacaq.

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metbuat.az

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