"Sabah" və "Beşiktaş" klublarının start heyətləri açıqlanıb

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda xeyriyyə oyunu çərçivəsində üz-üzə gələcək Bakının "Sabah" və Türkiyənin "Beşiktaş" klublarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sabah”ın start heyətində Yusif İmanov, Abdulaye Ba, Elvin Camalov, Kristian da Silva, Amin Seydiyev, Aleksey İsayev, Boyan Letiç, Coy-Lens Mikels, Emmanuel Apeh, Con İrasabal və Aleksey Kaşuk yer alıblar.

"Beşiktaş"ın heyətində meydana Mert Günok, Valentin Rosier, Onur Bulut, Kerem Atakan Keskin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Velinton, Semih Kılıçsoy, Cekson Muleka, Aleksandru Maksim və Umut Meraş çıxacaqlar.

Qeyd edək ki, “Sabah” – “Beşiktaş” matçı saat 18:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.