Yüksək vəzifə verilən Mehriban Ələkbərzadə kimdir? - DOSYE

Bu gün mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin əmrinə əsasən, Mehriban Ələkbərzadə Akademik Milli Dram Teatrının bədii rəhbər təyin edilib.

Metbuat.az M.Ələkbərzadənin dosyesini təqdim edir:

O, 1965-ci il avqust ayının 5-də Gəncə şəhərində doğulub. Uşaq yaşlarından ailəsi Sumqayıt şəhərinə köçüb və 17 saylı orta məktəbi bitirib.

Bir il Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında rejissor köməkçisi işləyib. 1983-cü ildə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsinə daxil olub və 1988-ci ildə oranı bitirib. Təyinatla Lənkəran Dövlət Dram Teatrına göndərilib.

İxtisas təhsilini görkəmli rejissor Mehdi Məmmədovun kursunda alan Mehriban Ələkbərzadə hələ tələbəlik illərində institutun Tədris teatrında Tennessi Uilyamsın “Sökülən yurd”, Eduard de Filipponun “Silindr”, Dövlət televiziyasında Elçinin “Ömrün son səhəri” pyeslərini tamaşaya hazırlayıb. Elçinin bu əsəri televiziya tamaşası kimi də çəkilib.

1990-cı ildə Lənkərandan Bakıya qayıdandan sonra “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında “Güzgü” qısametrajlı bədii filmini çəkib.

1991-ci il yanvar ayının 28-də Akademik Milli Dram Teatrına rejissor köməkçisi ştatına işə götürülüb. 1 aprel 1994-cü ildən isə həmin teatrda quruluşçu rejissor işləyib.

O, “Azdrama”da “Dəfn edilməmiş ölülər”, “Min illərin işığı”, “Müəmmalı bir qətlin üç versiyası”, “Poçt şöbəsində xəyal”, “Afət” və başqa tamaşalar hazırlayıb.

2003-cü ildə Naxçıvan MR-in “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülüb.

25 iyun 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülüb.

AMEA-nın “Yeni tarix” şöbəsinin elmi işçisidir. 2017-22-ci illərdə Azərbaycan Dövlət “Yuğ” teatrının baş rejissor kimi fəaliyyət göstərib.

2022-ci ildən 2023-cü ilin may ayına kimi Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru vəzifəsində çalışıb.

O, müxtəlif Prezident mükafatlarına layiq görülüb.

Qeyd edək ki, Mehriban Ələkbərovun bu gün təyin olunduğu vəzifəyə öncə Xalq artisti Azərpaşa Nemətov məsul idi. A.Nemətov 2023-cü il aprelin 9-da vəfat edib.

