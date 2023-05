Vatikanda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə Roma Papası Fransisk arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, görüş 40 dəqiqə çəkib.

Roma Papası və Ukrayna lideri bir-birinə hədiyyələr təqdim ediblər.

