Niderlandın futbol dairələri “Qroningen” - “Ayaks” matçı ilə bağlı araşdırma həyata keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi dairələr oyunda azarkeşlərin davranışlarını pisləyib.

Qeyd edək ki, “Qroningen” - “Ayaks” oyunu yarımçıq dayandırılıb. Oyunun 5-ci dəqiqəsində hesab 0:0 olarkən azarkeşlər meydana daxil olaraq pirotexniki vasitələrdən istifadə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.