Azərbaycan Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidmətində yoxlamalara başlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdakı mənbə məlumat verib.

Bildirilir ki, yoxlamalar çərçivəsində Xidmətin ötən illər ərzində cari və investisiya xərclərin monitorinqi aparılır.

Yoxlamalar ümumilikdə iki həftə davam edəcək.

