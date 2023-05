Naxçıvan hərbi prokurorunun vəzifəsi Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi Aqil Axundova tapşırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

