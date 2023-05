Azərbayacan Energetika Nazirliyi yanvar-aprel ayları üçün neft-kondensat hasilatını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, energetika naziri Pəriz Şahbazov öz açıqlamasında bu kondensatın miqdarını 10.2 mln. ton, ixracı isə 8.5 mln. ton olaraq bildirib.

Qeyd edək ki, bu dövrdə 2.6% artımla hasil edilmiş 16.2 mlrd.m3 qazın 8.4 mlrd.m3 ixrac olunub.

