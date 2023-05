“Bu şəhərdə”nin səhnəciyi İranda səs-küyə səbəb oldu - VİDEO

“Bu şəhərdə”nin Heydər Əliyev Sarayında baş tutan “Əkkiz mart” konsertindən paylaşılan səhnəcik İran sosial mediasında müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Milyonçu şouda iranlı nazir" başlığı ilə "Youtube" platformasına yerləşdirilən səhnəcik qısa müddətdə həm güneylilər arasında, həm də İranın bir sıra "Telegram" kanallarında paylaşılıb.

Səhnəcikdə iranlı nazirə ünvanlanmış suallarda İran-Azərbaycan münasibətlərinin hazırkı durumu yumorla göstərilib.

İranda azərbaycanlıların ana dilindən məhrum edilməsi, Tehran-İrəvan qardaşlığı, Müharibə zamanı ölkəmizə İranın deyil, İsrailin dəstək verməsi, Təbrizin Azərbaycanın qədim şəhəri olması, İslam Respublikasından ölkəmizə qeyri-qanuni yollarla narkotik ixracı kimi sualları doğru cavablandıran iranlı nazir obrazı güneylilər arasında rəğbətlə qarşılansa da, İran mediası bunu təhqir olaraq dəyərləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.