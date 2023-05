Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İslandiya Respublikasının paytaxtı Reykyavik şəhərində Avropa Şurasının Dövlət və Hökumət Başçılarının IV Zirvə Görüşü çərçivəsində Avropa Şurasının Baş katibi Mariya Buriç ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN tviterdə bildirib.

Həmçinin, baş diplomat İslandiyanın baş naziri Katrin Yakobsdottir ilə də görüş keçirib.



