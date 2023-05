Azərbaycanda şagird dəm qazından zəhərələnərək vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə mayın 15-də Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən mənzillərin birində baş verib.

Məlumata görə, 2007-ci il təvəllüdlü Cəmilə Rəhimova hamam otağında dəm qazından boğulub.

O, 132-134 nömrəli Təhsil Kompleksinin X sinifinin şagirdi imiş. Məktəb də bu barədə paylaşım edərək mərhumun ailəsinə başsağlığı verib.

