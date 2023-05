DGK-nın yeni layihəsi hesabına vətəndaş müraciətlərinin cavablandırılması elektronlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb.

Belə ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsində xarici ticarət iştirakçıları üçün xidmət növləri üzrə inteqrə edilmiş xüsusi mərkəzdə vətəndaş müraciətləri elektron cavablandırılır.

Daha ətraflı məlumat üçün videonu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.