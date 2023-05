Türkiyə prezident seçkilərində “Millət İttifaqı”nın namizədi, müxalif CHP partiyasının sədri Kamal Kılıçdaroğlu sabah “ATA İttifaqı”nın namizədi olmuş Sinan Oğanla görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, Türkiyədə prezidentliyə namizəd K.Kılıçdaroğlunun ilə görüşən ATA İtifaqının namizədi Sinan Oğan birinci turda 5,17% səs toplamışdı.

