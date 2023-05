Şəhriyarın xatirəsinə həsr olunan internet saytı təqdim olunacaq

Mayın 21-də “Palmali” Şirkətlər Qrupunun maliyyələşdirdiyi, Azərbaycan şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın xatirəsinə həsr olunan internet saytının təqdimatı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Fərid Azəri məlumat verib.

Bildirib ki, mərasimdə jurnalistlərlə yanaşı, ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də şairin yaradıcılığına yaxından bələd olan şəxslər iştirak edəcək.

Tədbirin əvvəlində mətbuat nümayəndələri üçün müsahibə də nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, saytda şairin həyatının müxtəlif dövrlərində verdiyi audio-video müsahibələr, Azərbaycan Dövlət Radiosunda vaxtilə Aydın Qaradağlı və Gültəkin Cabbarlının böyük ustada həsr etdiyi verilişlə yanaşı, həm də Türkiyə və İran televiziyalarında Şəhriyardan bəhs edən proqramların audio-video yazıları, ustadın şeirlərini səsləndirdiyi audiovizual materiallar, əlyazmalar, eləcə həyatının müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotoşəkillər toplanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.