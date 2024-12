Gəncə Dövlət Filarmoniyasına yeni direktor müavini təyin edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmrinə əsasən, Aqil Bəşir oğlu Rzayev sözügedən vəzifəni icra edəcək.

Qeyd edək ki, A.Rzayev bundan əvvəl Azərbaycan Televiziyasında çalışıb.

