Elektrik qurğularının texniki istismar qaydaları hazırlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 11 aprel tarixli 858-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Fərmanında əksini tapıb.

Fərmana əsasən, Energetika Nazirliyi aşağıdakı normativ hüquqi aktları altı ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir:

- elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarını;

- elektrik qurğularının istismarında təhlükəsizlik texnikası qaydalarını;

- elektrik qurğularının texniki istismar qaydalarını;

- elektrik enerjisinin istehlakı ilə bağlı texniki tələbləri.

Bu Fərman 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.