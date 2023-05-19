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Elektrik qurğularının texniki istismar qaydaları hazırlanacaq

Elektrik qurğularının texniki istismar qaydaları hazırlanacaq
18:11 19 May 2023
93 Ölkə
Gülər Seymurqızı
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Elektrik qurğularının texniki istismar qaydaları hazırlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 11 aprel tarixli 858-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Fərmanında əksini tapıb.

    Fərmana əsasən, Energetika Nazirliyi aşağıdakı normativ hüquqi aktları altı ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir:

    - elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarını;

    - elektrik qurğularının istismarında təhlükəsizlik texnikası qaydalarını;

    - elektrik qurğularının texniki istismar qaydalarını;

    - elektrik enerjisinin istehlakı ilə bağlı texniki tələbləri.

    Bu Fərman 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

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