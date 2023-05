“Türkiyə hələlik Suriyanın şimalından qoşunlarını çıxarmaq fikrində deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan CNN telekanalına müsahibəsində deyib.

“Bu məsələyə baxılmayıb, çünki orada hələ də terror təhlükəsi var”, - Türkiyə lideri bildirib.

