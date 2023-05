Ərdoğanla Sinan Oğan arasındakı görüşdən AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “ATA İttifaqı”nın prezidentliyə namizədi Sinan Oğan ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sədr müavini Hamza Dağ bu barədə danışıb.

"Görüşü dəyərli hesab edirəm. Siyasət müzakirə etmək üçün var. Bilirəm ki, müzakirələrdən sonra ölkəmizin məmnun qalacağı bir nəticə olacaq" - deyə o qeyd edib.

Qeyd edək ki, Türkiyədə mayın 14-də keçirilən prezident seçkiləri zamanı hazırkı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,52%, CHP sədri Kamal Kılıçdaroğlu 44,88%, “ATA İttifaqı”nın namizədi Sinan Oğan 5,17%, Məmləkət partiyasının sədri Muharrem İnce isə 0,44% səs toplayıb. Mayın 28-i ikinci tur baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.