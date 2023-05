Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zalujnının yaralanması ilə bağlı xəbər təkzib olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna müdafiə nazirinin müavini Anna Malyar bildirib.

O bildirib ki, Rusiya mətbuatının yaydığı xəbərlər yalandır və Zalujnı öz işinin başındadır.

Qeyd edək ki, daha öncə hərbi müxbir Andrey Rudenko Zalujnının Dnepropetrovsk vilayətində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Şərq qrupunun komanda məntəqələrindən birinə səfəri zamanı ağır yaralandığını bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.