ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) yanında Daimi Nümayəndəliyindən bildirilib.

Mərasim Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovun iştirakı ilə keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.