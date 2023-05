Bir qədər əvvəl "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Avtovağzal" və "Xocəsən" stansiyalarında gərginlik düşməsi nəticəsində işıqlar müvəqqəti sönüb.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan bildirilib.

Məlumata görə, problem qısa müddətdə aradan qaldırılıb. Sərnişinlərlə və qatarların hərəkəti ilə bağlı hər hansı problem yaşanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.