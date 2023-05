​Ukrayna ordusunun diversiya qrupu Rusiya ərazisinə daxil oldu

Ukrayna ordusunun diversiya qrupu Rusiya ərazisinə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyaçeslav Qladkov açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri ukraynalı qrupun zərərsizləşdirilməsi üçün tədbirlər görür. Qladkov sosial media hesabındakı açıqlamada bildirib ki, təxribat və kəşfiyyat qrupu Ukrayna ilə sərhəddəki Qrayvoron ərazisinə daxil olub. "Rusiya Silahlı Qüvvələri və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti, Rusiya Mühafizə Korpusu və sərhədçilər qrupun zərərsizləşdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görür", - Qladkov bildirib.

Bölgənin Ukrayna tərəfindən pilotsuz uçuş aparatları və minaatanlarla hücuma məruz qaldığını qeyd edən Qladkov, yaşayış məntəqələrində ziyanın olduğunu bildirib. Qladov qeyd edib ki, hücumlarda Qladkov kəndində 2 nəfər yaralanıb.

