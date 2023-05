Bakı Zooloji Parkında ayının doğum günü qeyd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, parkın qayğıkeş işçilərindən ibarət xüsusi komanda ayı üçün dondurma-tort ilə sürpriz etmək qərarına gəliblər və meyvə, giləmeyvələrdən ibarət, ləzzətli dondurma təbəqəsi ilə örtülmüş qeyri-adi bir tort hazırlayıblar.



Bu ad günü insanların və heyvanların arasında qırılmaz bağın olduğunu göstərdiyi üçün həm ziyarətçilər, həm də ayı üçün xüsusi bir ad günü olub.

