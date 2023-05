Energetika naziri Pərviz Şahbazov Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının energetika naziri, şahzadə Əbdüləziz bin Salman Əl-Səudun dəvəti ilə mayın 23-də bu ölkəyə səfər edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanı ilə ölkəmiz arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə edilməsi və ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

