Sumqayıt şəhər “İstedad” liseyinin coğrafiya müəllimi Sabir Bağırov dünən səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 63 yaşlı mərhum müəllimin ürəktutmasından öldüyü bildirilir.

Qeyd edək ki, Sabir Bağırov "Əməkdar müəllim" adına da layiq görülmüşdü.



