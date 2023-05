Azərbaycanda ötən il yaradılmış vençur fondu 3 startapa vəsait ayırıb

Azərbaycanın ilk vençur fondu olan “Caucasus Ventures” artıq azərbaycanlı təsisçilərə məxsus 3 startapa investisiya qoyub.

Metbuat.az Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu qurumun sədr əvəzi İnarə Vəliyeva bildirib.

Onun sözlərinə görə, daha 6 startap izləmə mərhələsindədir.

"Eyni zamanda, agentliyin dəstəklədiyi “Technovate” mələk investorlar klubu ilk dəfə 125 min ABŞ dolları dəyərində investisiya həyata keçirib”, - deyə sədr əvəzi qeyd edib.

"Caucasus Ventures" 11 milyon manat nizamnamə kapitalına malikdir. Fondun təsis paylarının 44 %-i dövlətə məxsusdur.

