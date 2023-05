39 yaşlı İnyestadan təəccüblü istək - Bu klubda oynamaq istəyir

Əfsanəvi ispaniyalı futbolçu Andres İnyesta oynamaq istədiyi klubun adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 39 yaşlı futbolçu yenidən “Barselona”da oynamaq istədiyini ifadə edib. O həmçinin “Baselona”ya transferin reallaşmasının uzaq ehtimal olduğunu qeyd edib. Qeyd edək ki, Andres İnyesta Yaponiya klubu “Vissel Kobe”dən ayrılıb. 39 yaşlı yarımmüdafiəçi iyulun 1-də komandanın heyətində vida matçına çıxacaq. “Vissel Kobe” həmin gün Yaponiya çempionatının XIX turunda “Hokkaydo”nu qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, ölkəsinin “Barselona” klubunun yetirməsi olan Andres İnyesta 2018-ci ildən bəri “Vissel Kobe”nin formasını geyinir. O, Yaponiya təmsilçisində 133 oyun keçirib, 26 qol, 25 assistlə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.