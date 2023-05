Bir neçə gün əvvəl həbs olunan müğənni Aysun İsmayılovanın keçmiş həyat yoldaşı Eşqin Cəlilov azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az Shownews.az-a istinadən yazır ki, Eşqindən şikayətçi olan Aysun ərizəsini geri götürüb.

Xatırladaq ki, Cəlilov inzibati xətalar məcəlləsinim 510-cu (xırda xuliqanlıq) və 157-ci (adam döymə) maddələri ilə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati qaydada həbs edilmişdi.

