Türkiyədə 28 mayda keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turu ərəfəsində türk lirəsi tarixi minimuma enib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda 1 dollar 20 lirəyə yaxın (19,97), bir avro isə 21,42 lirəyə qalxıb.

Müşahidəçilərin fikrincə, lirənin ucuzlaşması seçkilərdə Türkiyə Prezidenti Ərdoğanın elektoratına təzyiq məqsədi daşıyır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.