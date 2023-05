Əməkdar artist Ədalət Şükürovun oğlu Emilin toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, məclis şəhər restoranlarından birində baş tutub.

Məclisdə bir neçə məşhur sima iştirak edib. Toydan görüntüləri qonaqlar sosial şəbəkədə paylaşıb.

Qeyd edək ki, Emilin 25 yaşı var. Ə.Şükürovun Jalə adlı bir qız övladı da var.

