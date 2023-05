Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyi ölkəmizi Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səfirliyin "Twitter" səhifəsindəki paylaşımda deyilir.

"Qardaş Azərbaycanın Müstəqillik Günü mübarək olsun!

Müstəqil və suveren Azərbaycanın şanlı bayrağı bütün Azərbaycan torpaqlarında və səmasında əbədiyyən dalğalanacaq.

Yaşasın güclü və müstəqil Azərbaycan!"

