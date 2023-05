Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda xalqa səslənir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan avtobus üzərində qurulan səhnədə çıxışına "Duyanlara, duymayanlara" mahnısının ifası ilə başlayıb.

Ərdoğan artıq nəticələrin bəlli olduğunu, seçkini qazandığını bildirərək, hamını təbrik edib.

