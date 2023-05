Akşener Ərdoğanı təbrik etdi

“Hələ dəqiqləşməmiş nəticələrə görə yenidən Prezident seçilən cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edirəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İYİ partiya sədri Meral Akşener çıxışında bildirib.

“Onu da xatırlatmaq istərdim ki, seçkilərin nəticələrindən ibrət dərsləri var. Xalqın iradəsi başımızın tacıdır. Sözlərimizin arxasında hər hansı bir xəsisliyin, şəxsi ehtirasın olmasına imkan vermədik, ona görə də zaman-zaman ağır tənqidlərə məruz qaldıq. Biz hələ də buradayıq, parlamentdəyik” - Akşener bildirib.

Akşener həmçinin CHP sədri Kamal Kılıçdaroğlunun dəvəti ilə CHP Ümumi Qərargahında “altılı masa”nın iclas keçirəcəyini bildirib.

